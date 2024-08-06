(CNN) -- أخطأ الرئيس السابق دونالد ترامب في كتابة الاسم الأول لنائب الرئيس كامالا هاريس وأسماها "كامابلا" في ثلاث منشورات منفصلة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الليل.

وكتب ترامب: "يصوت الناس بمعدتهم، وأسعار الطعام الآن في أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب عدم كفاءة كامابلا/بايدن. مع وجودهما في السلطة، سوف يصبح الأمر أسوأ!".

وتابع الرئيس السابق: "لقد صرحت (كامابلا) مراراً وتكراراً بأنها تريد أن تقلل تمويل الشرطة، وبدون شك، ستحظر التنقيب. لا مزيد من الوقود الأحفوري. هذا سيزيد تكلفة الطاقة بأمريكا أربعة أضعاف! هل يريد أحدا الركود!".

وكتب ترامب في منشور آخر: "كامابلا هاريس خائفة من مناظرتي على (فوكس نيوز) ستكون هزيمتها أكثر سهولة في المناظرة من جو بايدن المحتال، شاهدوا فقط!".