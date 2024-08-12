(CNN)-- دعا كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إلى فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، متهماً إياه بالتحريض على "جرائم حرب".

وكتب بوريل على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "في الوقت الذي يضغط فيه العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، الوزير بن غفير يدعو إلى قطع إمدادات الوقود والمساعدات عن المدنيين".

وتابع كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: "مثل الوزير سموتريش، تصريحاته التي تحمل الشر، هذا تحريض على جرائم حرب. يجب أن تكون العقوبات على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي. أنا أدعم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في إداناته القوية".

وأردف بوريل: "إنني أحث الحكومة الإسرائيلية على أن تنأى بنفسها بشكل تام عن هذا التحريض على ارتكاب جرائم حرب، وأدعوها إلى المشاركة بحسن نية في المفاوضات التي تسيرها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف فوري لإطلاق النار".