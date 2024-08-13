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بعد الحوار مع ترامب.. هذا ما قاله إيلون ماسك عن إمكانية استضافة هاريس

العالم
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بعد الحوار مع ترامب.. هذا ما قاله إيلون ماسك عن إمكانية استضافة هاريس
Credit: SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

(CNN) – أعلن المدير التنفيذي لشركة "تسلا" ومالك منصة "إكس"، تويتر سابقا، إيلون ماسك، عن استعداده لاستضافة المرشحة الديمقراطية للرئاسة نائب الرئيس الحالي، كامالا هاريس، بعد الحوار الذي أجراه مع نظيرها الجمهوري دونالد ترامب. 

وكتب ماسك عبر صفحته على "إكس": "سعيد بأن أستضيف كامالا عبر فضاءات إكس أيضا". 

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وكان ترامب قد أجرى حوارا مع ماسك عبر منصة "إكس" مساء الإثنين، ما أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. 

وتحدث الرئيس السابق عن محاولة اغتياله خلال الحوار إلى جانب قضايا أُخرى، كما تبادل ترامب وماسك الإطراء بعد نهاية الحوار. 

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