ماذا قال ترامب لإيلون ماسك عن محاولة الاغتيال؟

"لن تسمعوا الأمر مني ثانية".. ترامب يسرد ما حدث له أثناء محاولة اغتياله

محاولة اغتيال ترامب.. فيديو يكشف ما كان يفعله مطلق النار قبل نحو ساعة

(CNN)-- كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال حضوره فعالية انتخابية الشهر الماضي.

وقال ترامب خلال محادثة نظمها إيلون ماسك عبر منصته "إكس" (تويتر سابقا)، عن الرصاصة أصابت أذنه: "كانت ضربة قوية ولم أشعر بهذه القوة أبدا، وعرفت على الفور أنها كانت رصاصة".

وردا على سؤال ماسك حول كيف كان إطلاق النار "بالنسبة لك"، رد ترامب: "لم يكن ممتعا".

ومن جانبه، قال إيلون ماسك إن جزءا من سبب تأييده لترشح ترامب للرئاسة كان بسبب رد فعل الرئيس السابق على محاولة الاغتيال في بنسلفانيا الشهر الماضي، واصفا ترامب وهو يلوح بقبضتيه بأنه "ملهم بشكل لا يصدق".

وذكر ترامب أن أول سؤال طرحه بعد سقوطه كان "كم عدد القتلى؟ لأنه كان هناك حشد ضخم هناك آلاف وآلاف الأشخاص لذلك قلت، كم عدد القتلى؟ لأنني كنت أعلم أن هناك طلقات أخرى يتم إطلاقها".

وخلال المحادثة، عرض إيلون ماسك أن يلعب دورا في إدارة دونالد ترامب إذا أعيد انتخابه للمساعدة في كبح جماح الإنفاق الحكومي.

وقال ماسك: "أعتقد أنه سيكون من الرائع أن يكون لدينا لجنة حكومية تنظر في هذه الأشياء وتضمن إنفاق أموال دافعي الضرائب التي حصلوا عليها بشق الأنفس، بطريقة جيدة، وسأكون سعيدا بالمساعدة في مثل هذه اللجنة".

ومن جانبه، ذكر ترامب أنه "سيحب" مشاركة ماسك، مشيرا إلى أن الملياردير "يخفض التكاليف بشكل رائع"، في إشارة إلى تدابير خفض التكاليف التي اتخذها في شركاته.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في مايو/ أيار أن ماسك وترامب ناقشا دورا محتملا للملياردير في إدارة ترامب إذا أعيد انتخابه، على الرغم من أن ماسك رفض التقرير في ذلك الوقت.

يذكر أن ماسك اعتذر قبل بدء المحادثة عن تأخر انطلاقها في الموعد الذي أعلن عنه، وزعم أنها تأخرت بسبب هجوم إلكتروني.