دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—في غضون الانتخابات الرئاسية الأمريكية الجارية، تواجه نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب أسبوعًا حافلًا آخر في سعيهما للوصول إلى البيت الأبيض. ولكن ما هي عملية الانتخاب التي تُقام مرة كل أربع سنوات؟ تعرف على العملية الانتخابية الأمريكية عبر الانفوغرافيك أعلاه.

متطلبات الدستور الأمريكي للترشح لرئاسة الولايات المتحدة:

- ألا يقل عمر المرشح عن 35 عاماً

- أن يكون المرشح مواطناً أمريكياً أو مجنساً بالولادة في الولايات المتحدة

- ألا تقل مدة إقامته في الولايات المتحدة عن 14 عاماً

العملية الانتخابية:

الخطوة الأولى: الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية

يعمل المرشح الذي يسعى لتمثيل حزب سياسي في الدولة، للحصول على أكبر عدد من الأصوات للترشح عن حزبه عبر جمع الدعم في المؤتمرات الحزبية وفي النهاية بالفوز في الانتخابات التمهيدية. أكبر حزبان سياسيان في الولايات المتحدة هما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، ولكن هناك أيضا أحزاب أخرى مثل الليبراليين والخضر، وحزب فيرمونت التقدمي.

التجمعات الحزبية: في التجمع، يختار أعضاء الحزب أفضل المرشحين من خلال سلسلة من المناقشات وعمليات التصويت.

الانتخابات التمهيدية: في المرحلة التمهيدية، يصوّت أعضاء الحزب لأفضل مرشح من شأنه أن يمثلهم في الانتخابات العامة.

الخطوة الثانية: المؤتمرات الوطنية

يعقد كل حزب مؤتمراً وطنياً لاختيار مرشح رئاسي واحد يمثل الحزب، وخلال المؤتمر يعلن المرشح عن الشخص الذي اختاره لمنصب نائب الرئيس.

الخطوة الثالثة: الانتخابات العامة

يصوت الناس في كل ولاية في الدولة لرئيس واحد ونائب رئيس واحد، وعندما ينتخب الشخص مرشحاً، يصوّت ذلك الشخص فعلياً عن مجموعات من الناس في "المجمع الانتخابي" أو "Electoral College".

الخطوة الرابعة: المجمع الانتخابي

المجمع الانتخابي ليس مبنى أو منظمة، وإنما اسم أطلق على مجموعة من الناس الذين يدلون بالأصوات الرسمية لكل ولاية للمرشح الرئاسي. المجموعة مكونة من 538 ناخباً وكل ولاية لديها عدد من الناخبين استناداً على عدد ممثليها في الكونغرس.

المرشح الذي يفوز بـ270 صوتاً على الأقل من المجمع الانتخابي يصبح الرئيس الجديد. أما إذا كان هناك تعادل في عدد الأصوات أو أن أحداً لم يصل إلى 270 صوتاً، فإن مجلس النواب يحدد الرئيس، في حين يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.

يؤدي الرئيس المنتخب ونائب الرئيس المنتخب اليمين ويُعقد يوم التنصيب في يناير/ كانون الثاني.