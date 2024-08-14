"كان صوتي غريبا ومختلفا".. ترامب يوضح ما حدث خلال حواره مع ماسك

(CNN) -- قال الرئيس السابق دونالد ترامب إن صوته كان "مختلفًا وغريبًا إلى حد ما" خلال محادثة أجراها ليلة الاثنين مع إيلون ماسك على منصة "إكس" بسبب مشاكل فنية.

وكتب ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "Truth Social": "لسوء الحظ، بسبب تعقيد المعدات الحديثة وتكنولوجيا الهاتف المحمول، كان صوتي مختلفًا وغريبًا إلى حدٍ ما في بعض المراحل".

وفي عدة مراحل طوال المقابلة، بدا خطاب ترامب كما لو كان يتلعثم في كلماته، الأمر الذي جذب الانتباه عبر الإنترنت.

عندما سألت شبكة CNN في السابق عما إذا كان هناك تفسير، قال المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونغ: "ربما يكون الأمر متعلقا بسمعك".

وقام إيلون ماسك بتحميل نسخة من محادثتهما ليلة الثلاثاء على "إكس" والتي قال ماسك إن لديها "جودة صوت أعلى".