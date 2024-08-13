انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نائبة الرئيس، كامالا هاريس، في محادثة مع مالك منصة X والرئيس التنفيذي لشركة Tesla، إيلون ماسك. وانضم كاتب عمود في صحيفة لوس أنجلوس تايمز، إليزي لي غراندرسون، إلى شبكة CNN ليشارك رد فعله.

قال غراندرسون: "لا أمانع في مهاجمة شخص بسبب سياساته أو مواقفه، لكنه يتذمر فقط لأنها موجودة في مواجهته. وأعتقد أننا نعرف سبب تذمره لأنها موجودة، إنها امرأة سوداء".

وأضاف: "وكل ما رأيته في مسيرته المهنية، وأعلم أنه لديه نساء سود في دائرته، وأعلم أنه عيَّن أوماروسا وكل ذلك.. أعلم كل هذه الخلفية، لكنني أعلم أيضًا أنه عندما يواجه ويحاسب من قبل نساء سود، مرارًا وتكرارًا، فقد أظهر أنه شخص غير مرتاح في هذا الموقف".