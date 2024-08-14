تحليل CNN.. خريطة تٌظهر شكل التوغل الأوكراني في الأراضي الروسية

(CNN)-- قبل شهرين، وبينما كانت القوات الروسية تتدفق إلى منطقة خاركيف، كانت كييف تتطلع إلى حدودها، قلقة بشأن الأماكن الأخرى التي قد تجد فيها روسيا نقاط ضعف. لكن بدلاً من ذلك، يبدو أن أوكرانيا نظرت إلى الخريطة، وقررت أن روسيا مكشوفة بنفس القدر، وقلبت مناورة موسكو رأساً على عقب.

بعد مرور أسبوع، وأياً كانت النتيجة النهائية للغزو الأوكراني لروسيا، فإن القرار المحير، وربما المتسرع الذي اتخذته كييف في البداية بإرسال الآلاف من القوات إلى منطقة كورسك وما وراءها، يؤتي ثماره بشكل صارخ. للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً عن عام، يتواجد لدى الكرملين قوة معادية تسير في جنوبه، ولا يستطيع أن يفعل الكثير حيال ذلك. في يونيو/حزيران الماضي، توجه مرتزقة فاغنر المارقون المحليون إلى روستوف وما بعدها، لقطع رأس كبار الضباط في روسيا. والآن، أصبح الجيش الأوكراني هو الذي ينتزع ما يزعمون أنه ألف كيلومتر مربع من الأراضي الحدودية.

وقدرت بعض التحليلات في نهاية الأسبوع الرقم بحوالي ثلث ذلك الرقم. ومع ذلك، فإن قدرة القائد الأوكراني أولكسندر سيرسكي على طرح هذا الادعاء تعتبر بمثابة انتصار ملحوظ في حرب المعلومات في كييف، حتى لو كانت موسكو تحد بشدة من المعلومات التي يتعرض لها الروس.

ومن غير الواضح أيضًا أين تتحصن القوات الأوكرانية وما هي الأماكن التي تمر عبرها. إن الافتقار إلى الشفافية في النظام الروسي ــ حيث يتم إخفاء الأخطاء والمشاكل بدلاً من معالجتها بشكل مباشر ــ يعمل لصالح كييف. ومن غير المرجح أن تعرف موسكو، أو حتى حاكم كورسك، الصورة الكاملة للفوضى التي يعيشونها.