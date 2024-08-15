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ترامب يعلن نيته الإبقاء على "أوباما كير" إذا أصبح رئيسا.. ويوضح السبب

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ترامب يعلن نيته الإبقاء على "أوباما كير" إذا أصبح رئيسا.. ويوضح السبب
Credit: Grant Baldwin/Getty Images

(CNN) --  قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، إنه سيبقي على قانون الرعاية الصحية الذي صدر في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ويعرف باسم "أوباما كير" ما "لم نتمكن من القيام بشيء أفضل بكثير".

وأضاف ترامب في تجمع انتخابي في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا: "سنبقيه إنه ليس جيدًا إذا كان بإمكاننا القيام بشيء أفضل، فسنفعل شيئا به".

وخاطب ترامب، الذي وعد سابقا بإلغاء القانون أثناء ولايته، أنصاره بأنه سيقدم مقترحا جديدا لمشروع قانون للرعاية الصحية إذا كان "أقل تكلفة وأفضل لكم".

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وذكر: "(نائب الرئيس كامالا هاريس) تقول إنني سأتخلص من قانون الرعاية الصحية لا، لا، سأبقيه ما لم نتمكن من التوصل إلى شيء أفضل  وأقل تكلفة لكم وإلا، فلن نفعل ذلك".

يذكر أن الرئيس السابق قدم في حملته الانتخابية لولاية ثانية، قدم وعودا بتحسين "أوباما كير"، لكنه لم يوضح كيف سيحقق ذلك.

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