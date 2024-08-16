أوكرانيا ترد على مزاعم بشأن تورطها في تفجير خط أنابيب نورد ستريم

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أوكرانيا ترد على مزاعم عن تورطها في تفجير خط أنابيب نورد ستريم
Credit: Swedish Coast Guard via Getty Images

(CNN)--  نفى المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك، الخميس، تورط بلاده في الانفجارات التي ألحقت أضرارا بخط أنابيب الغاز نورد ستريم قبل عامين.

وقال بودولياك، في تصريح لوكالة "رويترز" للأنباء: "لا يمكن تنفيذ مثل هذا العمل إلا بموارد فنية ومالية كبيرة ومن كان يمتلك كل هذا وقت التفجير؟ روسيا فقط".

وتسببت الانفجارات في تصاعد الغاز من أنابيب نورد ستريم 1 و2، وهما خطان رئيسيان لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا، مما دفع إلى إجراء تحقيق في ما حدث.

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وأصدرت السلطات الألمانية، الأربعاء، مذكرة اعتقال دولية بحق رجل أوكراني يشتبه في أنه نفذ الانفجارات.

وقال بودولياك: "لا علاقة لأوكرانيا بانفجارات نورد ستريم"، مضيفا أن أوكرانيا لم تكتسب أي ميزة استراتيجية أو تكتيكية من الانفجارات.

ووجهت روسيا في السابق اللوم إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا بشأن الانفجارات.

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