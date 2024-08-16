أوكرانيا ترد على مزاعم بشأن تورطها في تفجير خط أنابيب نورد ستريم

(CNN)-- نفى المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك، الخميس، تورط بلاده في الانفجارات التي ألحقت أضرارا بخط أنابيب الغاز نورد ستريم قبل عامين.

وقال بودولياك، في تصريح لوكالة "رويترز" للأنباء: "لا يمكن تنفيذ مثل هذا العمل إلا بموارد فنية ومالية كبيرة ومن كان يمتلك كل هذا وقت التفجير؟ روسيا فقط".

وتسببت الانفجارات في تصاعد الغاز من أنابيب نورد ستريم 1 و2، وهما خطان رئيسيان لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا، مما دفع إلى إجراء تحقيق في ما حدث.

وأصدرت السلطات الألمانية، الأربعاء، مذكرة اعتقال دولية بحق رجل أوكراني يشتبه في أنه نفذ الانفجارات.

وقال بودولياك: "لا علاقة لأوكرانيا بانفجارات نورد ستريم"، مضيفا أن أوكرانيا لم تكتسب أي ميزة استراتيجية أو تكتيكية من الانفجارات.

ووجهت روسيا في السابق اللوم إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا بشأن الانفجارات.