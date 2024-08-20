(CNN) – لخص الرئيس الأمريكي جو بايدن مسيرته السياسية في سطر واحد خلال خطابه في المؤتمر الوطني الديمقراطي مساء الاثنين قائلاً: “كنت أصغر من أن أكون في مجلس الشيوخ لأنني لم أكن في الثلاثين من عمري بعد. وأصبحت أكبر من أن أبقى رئيسا”.

وناقش الرئيس أيضًا الفترة الطويلة من حياته المهنية قائلاً إنه قدم "أفضل ما لديه" للبلاد خلال العقود التي قضاها في السياسة.

وقال بايدن: "أمريكا لقد أعطيتيك أفضل ما لدي"، وتابع: "ارتكبت الكثير من الأخطاء في مسيرتي، لكنني أعطيت أفضل ما لدي".

وتحدث الرئيس الأمريكي أيضا عن كيف أنه ليس غاضباً من أولئك الذين طالبوه بالانسحاب من سباق الرئاسة 2024 بعد المناظرة الرئاسية على شبكة CNN في يونيو/حزيران الماضي.

وقال بايدن: "كل هذا الحديث حول أنني غاضب من الناس الذين قالوا إنني يجب أن أتنحى، غير صحيح" وسط هتافات الحشود: "نحن نحبك جو".

كما أخبر بايدن الجمهور أنه سيعمل على انتخاب نائبه رئيسة للبلاد، قائلًا: "أعدكم بأنني سأكون أفضل متطوع شهدته حملة هاريس-فالز على الإطلاق".