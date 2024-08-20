بايدن يرد على مزاعم ترامب عن "انقلاب" أطاح به من سباق الرئاسة

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فانس لـCNN: بايدن "لا يعرف أين هو".. والديمقراطيون "تخلصوا منه حين أصبح ثقلًا سياسيًا ميتًا"

(CNN)-- رد جو بايدن، على مزاعم سلفه دونالد ترامب بأنه تمت "الإطاحة" به من قمة قائمة حزبه في "انقلاب"، وقال الرئيس الأمريكي لشبكة CNN: "إتزانه (سلامته العقلية) موضع شك".

أدلى بايدن بتصريحاته لـCNN أثناء قيامه بجولة في مركز يونايتد في شيكاغو، مساء الاثنين، حيث من المتوقع أن يدلي بخطاب رفقة زوجته جيل بايدن.

وقال بايدن أيضًا إن الليلة ستكون "لا تُنسى" وأنه يشعر بالرضا عن خطابه.

كان ترامب قال في تصريحات السبت، إن مؤتمر الحزب الديمقراطي المقرر عقده في شيكاغو بمثابة "مؤتمر مزور"، وزعم مرة أخرى أن نائب الرئيس كامالا هاريس أصبحت المرشحة الديمقراطية للرئاسة بعد "الإطاحة بالرئيس".

وقال ترامب، خلال تجمع انتخابي في ويلكس بار، في بنسلفانيا: "هل أنتم أفضل حالا مع كامالا وبايدن مما كنتم عليه في عهد الرئيس دونالد جيه ترامب؟ لا أعتقد ذلك. كما تعلمون، يجرون استطلاعات رأي حول هذا الموضوع، قلت: فلماذا نجري انتخابات؟ لمذا يجرون انتخابات؟"

وتابع ترامب: "لقد كان هذا انقلابًا. لقد خرجوا، كما تعلمون، أنا أنفقت 100 مليون دولار في محاربة جو بايدن، وأخبروه أنه لا يستطيع الفوز، ولم يكن أداؤه في المناظرة هو الأفضل على الإطلاق".

في حين ذهب ترامب إلى أن التغلب على هاريس سيكون "أسهل" من بايدن، "لأنها مجنونة يسارية راديكالية"، حسب تعبيره.