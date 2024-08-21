"تعليق ناري" من ميشيل أوباما ضد ترامب وأسلوب تفاعل الجمهور يثير ضجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعلت ميشيل، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما تفاعلا واسعا بتعليق وصفه نشطاء بـ"الناري" ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب خلال كلمة ألقتها في مؤتمر الحزب الديمقراطي.

وقالت ميشيل أوباما في جزء من كلمتها المتداولة: "على مدى سنوات، بذل دونالد ترامب كل ما في وسعه لمحاولة جعل الناس يخافون منا.. إن نظرته الضيقة المحدودة للعالم جعلته يشعر بالتهديد من وجود شخصين ناجحين مجتهدين ومتعلمين تعليماً عالياً، ويصادف أنهما من السود.. من سيخبره أن الوظيفة التي يبحث عنها حاليًا قد تكون مجرد إحدى وظائف السود؟"

كان هذا التصريح بمثابة تعقيب ينتقد تعليقات ترامب في الرابطة الوطنية للصحفيين السود، حيث قال إن المهاجرين يشغلون "وظائف السود".

ومضت ميشيل أوباما في انتقاد سياسات ترامب، مثل الحد من الحرية الإنجابية وخفض الرعاية الصحية، قائلة إن ترامب تمسك بـ"الأكاذيب القبيحة الكارهة للنساء والعنصرية كبديل للأفكار والحلول الحقيقية التي من شأنها أن تجعل حياة الناس أفضل".