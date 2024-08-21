فانس لـCNN: بايدن "لا يعرف أين هو".. والديمقراطيون "تخلصوا منه حين أصبح ثقلًا سياسيًا ميتًا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بحركة قام بها خلال توجيه انتقاد لاذع للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وما هو "المهووس" فيه على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال خطاب لأوباما بمؤتمر الحزب الديمقراطي حيث قال: "ها هو الملياردير البالغ من العمر 78 عامًا والذي لم يتوقف عن التذمر بشأن مشاكله منذ أن ركب سلمه الذهبي قبل تسع سنوات.. هناك ألقاب طفولية، ونظريات المؤامرة المجنونة، وهذا الهوس الغريب بأحجام الحشود (مع الإشارة بيديه)".

وتحدث أوباما عن علاقته الشخصية مع نائب الرئيس، كامالا هاريس، بما في ذلك عندما كانت تضغط على إدارته عندما كانت مدعية عامة في كاليفورنيا، قائلا: "لقد دفعتني وإدارتي بقوة للتأكد من حصول أصحاب المنازل على تسوية عادلة".

وتحدث أوباما لأكثر من 35 دقيقة في خطاب واسع النطاق ابرز فيه خصال كامالا هاريس وركزت تصريحاته بشكل كبير على موضوع وحدة الصف قائلا إن "الغالبية العظمى منا لا تريد العيش في بلد مرير ومنقسم".