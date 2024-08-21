الانتخابات الأمريكية 2024الانتخابات الأمريكية 2024

أوباما يشعل ضجة بحركة بيديه خلال هجوم لاذع على ترامب بمؤتمر الحزب الديمقراطي

العالم
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
"لن أكون متواطئة بعد الآن".. متظاهرون يخترقون سياج مؤتمر الديمقراطيين ويطالبون بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بحركة قام بها خلال توجيه انتقاد لاذع للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وما هو "المهووس" فيه على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال خطاب لأوباما بمؤتمر الحزب الديمقراطي حيث قال: "ها هو الملياردير البالغ من العمر 78 عامًا والذي لم يتوقف عن التذمر بشأن مشاكله منذ أن ركب سلمه الذهبي قبل تسع سنوات.. هناك ألقاب طفولية، ونظريات المؤامرة المجنونة، وهذا الهوس الغريب بأحجام الحشود (مع الإشارة بيديه)".

وتحدث أوباما عن علاقته الشخصية مع نائب الرئيس، كامالا هاريس، بما في ذلك عندما كانت تضغط على إدارته عندما كانت مدعية عامة في كاليفورنيا، قائلا: "لقد دفعتني وإدارتي بقوة للتأكد من حصول أصحاب المنازل على تسوية عادلة".

وتحدث أوباما لأكثر من 35 دقيقة في خطاب واسع النطاق ابرز فيه خصال كامالا هاريس وركزت تصريحاته بشكل كبير على موضوع وحدة الصف قائلا إن "الغالبية العظمى منا لا تريد العيش في بلد مرير ومنقسم".

قد يهمك أيضاً

ترامب: أعتقد أنني "أجمل شكلا بكثير" من كامالا هاريس

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.