(CNN)-- تحطمت طائرة تقل تسعة أشخاص بالقرب من العاصمة التايلاندية، بانكوك، الخميس، في حين تجري عمليات بحث واسعة النطاق سار خلالها العمال عبر الوحل وحفروا في الغطاء الكثيف لأشجار المانغروف في وقت متأخر من الليل.

ويعتقد أن طيارين تايلانديين وخمسة صينيين وراكبين تايلانديين كانوا على متن الطائرة من طراز Cessna Caravan C208B قد لقوا حتفهم، وتحقق السلطات في الحادث.

وغادرت الطائرة الصغيرة المطار الدولي الرئيسي في بانكوك الساعة 2:46 مساءً (بالتوقيت المحلي) متوجهة إلى مطار في مقاطعة ترات الشرقية، وفقا لمكتب مقاطعة تشاشوينجساو التابع لإدارة العلاقات العامة الحكومية.

وقال المكتب في بيان إن الطائرة فقدت الاتصال بعد حوالي عشر دقائق من الرحلة، في حين وصف سكان منطقة بانغ باكونغ في تشاشوينجساو رؤية الطائرة تسقط من السماء و"تنفجر بقوة" عند ارتطامها، مما أدى إلى إتلاف الحطام للمنازل المجاورة.

وقال أحد السكان في مقطع فيديو شاركه المكتب الإقليمي: "كنت جالسا أمام منزلي. حلقت الطائرة فوق منزلي محدثة صوتا عال بعد ثوانٍ فقط تحطمت هنا، مع صوت اصطدام مدوٍ".