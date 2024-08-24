مطاردة في ألمانيا بعد مقتل ثلاثة في هجوم طعن خلال مهرجان

(CNN)-- قالت الشرطة الألمانية لشبكة CNN إن عملية مطاردة جارية بعد أن قتل مهاجم مسلح بسكين ثلاثة أشخاص وأصاب أربعة آخرين بجروح خطيرة في مهرجان في مدينة سولينغن بغرب ألمانيا، الجمعة.

وقالت الشرطة الألمانية خلال مؤتمر صحفي إن مهاجما مجهولا هاجم عدة أشخاص بشكل عشوائي بسكين في ساحة فرونهوف المركزية في المدينة، على بعد حوالي 25 كيلومترا شرق دوسلدورف، وأبلغ الشهود السلطات حوالي الساعة 9:40 مساءً.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به (شخص واحد) لا يزال هاربا وتم نشر قوات الشرطة الخاصة لعملية المطاردة النشطة.

وتجمعت الحشود في الساحة، الجمعة، للاحتفال بـ “مهرجان التنوع”، وهو حدث يستمر ثلاثة أيام بمناسبة الذكرى الـ 650 لتأسيس المدينة. وتقول الشرطة إن الهجوم وقع بالقرب من المسرح الذي كان يقدم فيه عرض موسيقي.

ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير معرف.