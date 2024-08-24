فرنسا.. الأمن يتعامل مع هجوم حرق متعمد على كنيس يهودي

(CNN)-- تتعامل السلطات الفرنسية مع حادث حرق متعمد استهدف كنيسا يهوديًا في مدينة "لا غراند موت" بجنوب البلاد، السبت، وفقًا لوزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين.

وقال دارمانين في بيان على منصة أكس (تويتر سابقا): "محاولة حرق متعمد، إجرامية بشكل واضح، أثرت على كنيس غراند موت هذا الصباح.. أريد أن أؤكد لإخواننا المواطنين اليهود دعمي الكامل وأقول إنه بناءً على طلب رئيس الجمهورية، يتم حشد كل الوسائل للعثور على مرتكب الجريمة".

وقالت وزارة الداخلية إن دارمانين سيتوجه إلى الكنيس في وقت لاحق بعد ظهر السبت.

وتتواصل CNN مع الشرطة الفرنسية للحصول على تفاصيل إضافية.