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(CNN)-- أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، على اختبار أداء لطائرات بدون طيار مختلفة، السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الاثنين.

تم تنظيم الاختبار من قبل معهد الطائرات بدون طيار التابع لأكاديمية علوم الدفاع.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن جميع الطائرات بدون طيار "حددت الأهداف المحددة بشكل صحيح ودمرتها".

وأعرب كيم عن "رضاه عن الميزات والبيانات التكتيكية والفنية للطائرات بدون طيار التي تم تطويرها حديثًا"، وشدد أيضًا على "ضرورة إجراء اختبارات أكثر كثافة لتطبيقها القتالي وتجهيز وحدات جيش الشعب بها في أقرب وقت ممكن"، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأفادت الوكالة أن "كيم جونغ أون قال إنه من الضروري تطوير وإنتاج المزيد من الطائرات بدون طيار الانتحارية من مختلف الأنواع لاستخدامها في وحدات المشاة التكتيكية والعمليات الخاصة، بالإضافة إلى الاستطلاع الاستراتيجي وطائرات الهجوم متعددة الأغراض".