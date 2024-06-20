انضمت خبيرة الشؤون الروسية، جيل دوغيرتي، وضابط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق، ستيف هول، إلى مذيع CNN جون بيرمان، لمناقشة الشراكة الجديدة بين كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين، والتي أعلنا عنها خلال زيارة بوتين النادرة إلى كوريا الشمالية.

وقالت دوغيرتي إنه "بقدر ما أستطيع أن أرى الآن، يقولون إن هناك دعمًا متبادلًا في حالة العدوان على أحد الطرفين. إذًا، ماذا يعني الدعم المتبادل؟ هل يعني ذلك أنه إن أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا على الولايات المتحدة ثم ردت الولايات المتحدة بطريقة ما، فإن روسيا ستهاجم الولايات المتحدة؟ ما الذي يتحدث عنه بوتين تحديدًا؟".

وتابعت بالقول: "في بعض الحالات، فإنه لا يريد تعريف ذلك للعامة لأن ذلك التهديد موجود ضمنيًا، وبشكل جلي بكل صراحة. وهذا مالا يريد بوتين فعله. ومن ثم هناك هذا العرض الكبير".

وتطرقت دوغيرتي أيضًا إلى ما أذهلها قائلة: "أنا مندهشة حقًا من حقيقة أن بوتين بدأ يبدو وكأنه كيم جونغ أون. إنه يستخدم نفس الخطاب نوعًا ما، الغرب الإمبريالي المهيمن، الكثير من هذا يتعلق بالولايات المتحدة. والتركيز الأكبر هو أوكرانيا. التحول الكبير الذي شهدته روسيا هو نتيجة لهذه الحرب التي بدأها بوتن، وأنت ترى النتائج هنا".

من جانبه، علق هول على ما قالته خبيرة الشؤون الروسية، مؤكدًا: "أشاطر جيل دهشتها الكاملة من أننا وصلنا إلى النقطة التي كانت فيها قوة عظمى سابقة مثل روسيا - التي كانت تشكل قضية جيوسياسية ضخمة عندما كانت الاتحاد السوفييتي - تشبه الآن إلى حد كبير كوريا الشمالية مقارنة بالصين على سبيل المثال، والتي أصبحت في الواقع قوة عالمية هذه الأيام بحجم اقتصادها ومصالحها طويلة الأجل. لذا، نعم، إن التعاون مع كوريا الشمالية حتى تتمكن من الحصول على أسلحة أفضل لمحاولة خوض هذه الحرب التي بدأها مع أوكرانيا أمر مذهل حقًا".

كما أشاف: "الأمر المذهل الآخر هو أن كلا البلدين يقولان إنهما وقعا على هذه الاتفاقية من باب الدفاع عن النفس. في آخر مرة تحققت فيها من الأمر، متى تعرضت كوريا الشمالية أو روسيا للهجوم؟ وفي الواقع - وبالتأكيد في حالة روسيا - فإن العكس صحيح، حيث هاجموا جيرانهم، سواء كان ذلك في أوكرانيا أو جورجيا في الماضي أو أي دولة أخرى، من خلال الإجراءات العسكرية".

وأنهى هول تعليقه بالقول: "لذا، فمن الغريب أن يقول كلاهما إننا قلقون للغاية بشأن موقفنا الدفاعي لدرجة أننا يجب أن نتوصل إلى نوع ما من المعاهدات. إنه أمر مثير للاهتمام حقًا".