"الأكثر دموية هذا العام".. عشرات القتلى بسلسلة هجمات في باكستان

شاهد.. ارتفاع عدد القتلى في تفجير مسجد مدينة بيشاور في باكستان

(CNN)-- ارتفعت حصيلة القتلى في سلسلة الهجمات التي شهدتها مقاطعة بلوشستان الباكستانية، الاثنين، إلى 52 شخصا على الأقل، وفقا لحكومة المقاطعة، الثلاثاء.

وقالت حكومة بلوشستان والجيش الباكستاني إن من بين القتلى 38 مدنيا و14 من أفراد الأمن.

وقال الجيش الباكستاني إنه قتل 21 مسلحا انفصاليا خلال رده على الهجمات.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن مسلحين استهدفوا مركبات على طريق سريع رئيسي، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل وإشعال النار في 10 مركبات. وقالت الشرطة إن المسلحين فحصوا بطاقات هوية الركاب وأطلقوا النار على من هم من أصول بنجابية وقتلوهم.

وأعلنت ما يعرف باسم "جماعة جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية المسلحة مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت، الاثنين، واستهدفت مراكز للشرطة والسكك الحديدية والطرق السريعة.

وقال متحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية لشبكة CNN، الاثنين، إن خدمة السكك الحديدية توقفت بين مدينة كويتا في بلوشستان وأجزاء أخرى من باكستان، بعد استهداف جسر رئيسي للسكك الحديدية في انفجار.

ويعد هذا الهجوم هو الأكثر دموية في البلاد من حيث الهجمات المسلحة حتى الآن في عام 2024.