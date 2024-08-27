دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عبر حسابه على منصة "إكس" (توتير سابقاً)، الثلاثاء، على احتجاز الرئيس التنفيذي لمنصة "تيليغرام"، بافيل دوروف في فرنسا.

وقال ماكرون: "لقد شاهدت معلومات مغلوطة بخصوص فرنسا بعد اعتقال بافيل دوروف"، مضيفاً: "فرنسا ملتزمة بشكل كبير بحرية التعبير والاتصال، وبالابتكار، وبروح ريادة الأعمال. وستظل كذلك".

وأكد ماكرون أن فرنسا دولة تحكمها سيادة القانون، وتُصان الحريات فيها ضمن إطار قانوني، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الحياة الواقعية، لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية.

وأوضح ماكرون أن "الأمر متروك للقضاء، وبكامل استقلاليته لتطبيق القانون".

وتم احتجاز الرئيس التنفيذي لمنصة "تيليغرام" دوروف، على الأراضي الفرنسية في إطار "تحقيق قضائي مستمر".

وأضاف ماكرون: أن "هذا ليس قرارا سياسيا بأي شكل من الأشكال. الأمر متروك للقضاة للبت في القضية".

وكان دوروف، البالغ من العمر 39 عامًا، مطلوبًا بموجب مذكرة اعتقال فرنسية بسبب مزاعم باستخدام تطبيق تيليغرام في غسيل الأموال وتهريب المخدرات ومشاركة محتوى جنسي للأطفال، وفقًا لقناة BFMTV.

ووفقًا لقناة BFMTV، لم يسافر مؤسس تيليغرام بانتظام إلى فرنسا وأوروبا منذ صدور مذكرة الاعتقال.

وتواصلت شبكة CNN مع مكتب المدعي العام الفرنسي للحصول على تعليق.