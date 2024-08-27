ترامب يتعهد بإنشاء حرس وطني فضائي إذا أعيد انتخابه.. ويوضح السبب

(CNN)-- تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، بإنشاء حرس وطني فضائي إذا أعيد انتخابه، وذلك على غرار إنشاء القوة الفضائية خلال ولايته الأولى.

وقال ترامب، في المؤتمر العام لجمعية الحرس الوطني في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان: "كان أحد إنجازاتي الأكثر فخرا في ولايتي الأولى هو إنشاء قوة الفضاء، أول فرع جديد للقوات المسلحة منذ أكثر من 70 عاما".

وأضاف: "حان الوقت لإنشاء الحرس الوطني الفضائي كقوة احتياطية لقوة الفضاء الأمريكية"، وتابع أنه سيوقع "تشريعا تاريخيا" لإنشاء الحرس الفضائي.

وذكر ترامب أنه تحدث إلى السيناتور ماركو روبيو، نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، حول الفكرة وقال: "أنا أحبها".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أن قوة الفضاء كانت "مهمة للغاية لدفاع البلاد، كنا نتعرض للتدمير في الفضاء، وكانت روسيا والصين تقتلاننا لأننا لم نركز حقا على ذلك، والآن نحن الرائدون في الفضاء في جميع القوات المسلحة".

وأضاف: "سنقوم باستثمار تاريخي في بناء جيش أمريكي للقرن الحادي والعشرين، والاستثمار بكثافة في الطائرات بدون طيار والروبوتات والذكاء الاصطناعي والطائرات الأسرع من الصوت".