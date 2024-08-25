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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من أننا نتجه إلى حرب عالمية ثالثة، موجها انتقادات للرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، ونائب الرئيس كامالا هاريس.

وتساءل ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، الأحد: "من يتفاوض نيابة عنا في الشرق الأوسط؟"، وقال إن "القنابل تتساقط في كل مكان!".

وجاء منشور ترامب بعد تصاعد حدة القصف والهجمات بين حزب الله وإسرائيل، الأحد.

ووجه ترامب انتقادات لبايدن وكامالا هاريس، وقال إن "جو النعسان نائم على شاطئ في كاليفورنيا، بعد أن نفاه الديمقراطيون بقسوة، فيما تتابع هاريس جولتها الانتخابية مع نائب الرئيس السيئ للغاية الذي اختارته"، حسب وصفه.

وختم الرئيس الأمريكي السابق قائلا: "دعونا لا نشهد حربًا عالمية ثالثة، لأن هذا هو الاتجاه الذي نتجه إليه!".