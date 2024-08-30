إجراء جديد من وزير الدفاع الأمريكي بشأن تأمين مرشحي الرئاسة

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن الوزير لويد أوستن وافق على طلب من وزارة الأمن الداخلي مساعدة جهاز الخدمة السرية في توفير "قدرات عسكرية إضافية" لحماية المرشحين الرئاسيين ونائبيهما.

ووفقا لنائبة المتحدث باسم "البنتاغون" سابرينا سينغ: "وافق وزير الدفاع على الطلب ووجه قائد القيادة الشمالية للتخطيط وتوفير الدعم لجهاز الخدمة السرية خلال حملات الانتخابات لعام 2024".

وأضافت سينغ أن "وزارة الدفاع ستواصل دعم أمن المرشحين طوال الانتخابات، كما ستستمر في تقديم الدعم الأمني ​​للرئيس المنتخب ونائبه حتى حفل التنصيب".

ومن جانبه، ذكر جهاز الخدمة السرية أن وزارة الدفاع ستوفر للمرشحين "الخدمات اللوجستية والنقل والاتصالات، خلال الحملة الانتخابية".

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية أنتوني جوغليلمي، في بيان لشبكة CNN،إن المساعدات الإضافية جزء من تعزيز الإجراءات الأمنية في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في يوليو/ تموز، والتي واجهت فيها الخدمة السرية تدقيقا مكثفا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.