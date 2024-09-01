(CNN)-- قالت الشرطة الأمريكية هذا الأسبوع إن أدلة الحمض النووي "DNA" من عقب سيجارة أدت إلى اعتقال متهم بقتل امرأة في ولاية واشنطن عام 1980.

وأعلنت الشرطة في كينت بولاية واشنطن، الأربعاء، أن كينيث دوان كونديرت (65 عاما) اعتقل في أركنساس الأسبوع الماضي بناء على مذكرة تتهمه بالقتل في قضية دوروثي "دوتي" ماريا سيلزيل البالغة من العمر 30 عاما (حينها).

وقال رئيس شرطة كينت رافائيل باديا في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن سيلزيل عُثر عليها ميتة في 26 فبراير 1980 داخل منزلها في كينت، على بعد حوالي 30 دقيقة جنوب سياتل. وقالت الشرطة، نقلاً عن تقرير تشريح الجثة، إنها توفيت نتيجة الخنق وتعرضت لضربة على رأسها، كما تعرضت لاعتداء جنسي، وفقًا لوثائق المحكمة التي قدمها المدعون العامون.

وقالت الشرطة إن سيلزيل شوهدت آخر مرة قبل ثلاث ليالٍ وهي تغادر محل بيتزا حيث كانت تعمل في عطلات نهاية الأسبوع لتكملة دخلها كمشرفة تدريب بدوام كامل لشركة بوينغ.

ورغم أن تكنولوجيا الحمض النووي لم تكن متقدمة بما يكفي لتحديد هوية المشتبه به في ذلك الوقت (العام 1980)، إلا أن أدلة الحمض النووي تم جمعها أثناء التحقيق الأولي، حسبما قالت الشرطة.

وقام المحققون في مختبر الجرائم التابع لدورية ولاية واشنطن ببناء ملف تعريف الحمض النووي من الأدلة لرجل مجهول أطلقوا عليه اسم الفرد أ، وفقًا للشرطة، وفي عام 2016، سمح التقدم في تكنولوجيا الحمض النووي للمحققين بالحصول على ملف تعريف الحمض النووي الجزئي من رداء حمام الضحية في مسرح الجريمة والذي يطابق ملف تعريف الحمض النووي للفرد أ، وفقًا للشرطة.

وقارن المحققون عينات متعددة من الحمض النووي على مر السنين بملف تعريف الحمض النووي الجزئي، لكن لم يتطابق أي منها مع الفرد أ، وفقًا للشرطة.

أخيرًا جاء الكشف في عام 2022، عندما استخدم محققو مختبر الجرائم علم الأنساب الجيني لتحديد 11 مشتبهًا محتملًا، وفقًا للشرطة. تقارن هذه الطريقة الجنائية الحمض النووي غير المحدد بالحمض النووي الذي يمكن العثور عليه في قواعد بيانات علم الأنساب، مما يسمح للباحثين بالعثور على أقارب الشخص المجهول. يمكن أن يساعد ذلك، جنبًا إلى جنب مع أعمال المباحث الأخرى، المحققين في تحديد المشتبه بهم المحتملين.

وخلال مراقبة أمنية، التقط المحققون عقب سيجارة ألقاه كونديرت، وفقًا لما ذكرته الشرطة في بيان قبل أن يشير تقرير مختبر الجرائم إلى أن ملف الحمض النووي من عقب السيجارة يعود إلى الفرد أ، وفقًا للإفادة.

وتحاول شبكة CNN تحديد ما إذا كان كونديرت قد حصل على محامٍ. لم يتم إدراج أي محامٍ في وثائق المحكمة أو في سجلات المحكمة عبر الإنترنت.