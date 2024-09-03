وزير الداخلية الفرنسي: مصرع 12 مهاجرًا بعد انقلاب قارب في بحر المانش

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(CNN)-- قالت السلطات الفرنسية إن 12 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم عندما انقلب قارب يحمل مهاجرين في القناة الإنجليزية (بحر المانش)، قبالة ساحل كاب غريس نيز في شمال فرنسا، الثلاثاء.

وقال وزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانين، على منصة إكس: "بلغت الحصيلة المؤقتة 12 قتيلا و2 في عداد المفقودين وعدة جرحى. تم حشد جميع الخدمات الحكومية للعثور على المفقودين ورعاية الضحايا".

وحسب بيان من الإقليم البحري، واجه القارب صعوبة في وقت متأخر من صباح الثلاثاء، مما أجبر الناس على القفز في الماء.

وقال عمدة بولون سور مير، فريديريك كوفيلييه، إن ما يقرب من 70 شخصًا كانوا على متن القارب. والعدد الدقيق غير واضح حاليًا.

وقالت السلطات المحلية إن أكثر من 50 شخصًا تم إنقاذهم، العديد منهم في حالة حرجة، ويحتاجون إلى مساعدة طبية طارئة.

وتساعد ثلاث مروحيات على الأقل وسفينتا صيد وقاربان في عملية البحث والإنقاذ الجارية.

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