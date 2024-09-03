(CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 129 شخصا خلال محاولة هروب جماعي من أكبر سجن في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وقال وزير الداخلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، جاكمان شاباني لوكو بيهانغو للصحفيين، الثلاثاء، إنه في "حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (9 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة)، الاثنين، حاول السجناء الهروب بشكل جماعي من سجن ماكالا المركزي في العاصمة كينشاسا".

وأضاف وزير الداخلية أن "الحصيلة المؤقتة للقتلى تبلغ 129 شخصا بينهم 24 قتلوا بطلقات نارية بعد تحذيرهم. وتوفي الآخرون بسبب التدافع والاختناق، وتم اغتصاب بعض النساء".

وقال وزير الداخلية إن 59 شخصا يتلقون حاليا رعاية طبية بعد الحادث.

وتظهر عدة مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي- لم يتم التحقق من صحتها من قبل شبكة CNN- عشرات الجثث الملطخة بالدماء مُلقاة على الأرض.

وأوضح وزير داخلية الكونغو الديمقراطية في المؤتمر الصحفي، أن العديد من مباني السجون بما في ذلك المكاتب الإدارية والسجل والمستوصف ومخازن الأغذية، دمرتها الحرائق أثناء محاولة الهروب من السجن.

وعقد وزير الداخلية اجتماع أزمة مع أجهزة الدفاع والأمن في البلاد، الثلاثاء، بعد صدور تعليمات من "السلطات الأعلى" في البلاد.

وقال الوزير إن الحكومة تشعر بالارتياح "لعودة الهدوء"، مضيفا أن التحقيقات تتواصل في الحادث.