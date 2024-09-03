(CNN) -- لا بد لأي شخص يولي أي اهتمام بالسياسة الأمريكية أن يسمع نسخة من هذا الادعاء: إن انتخابات عام 2024، التي ستختار رئيسًا لدولة يزيد عدد سكانها عن 330 مليون نسمة، سيتم تحديدها من قبل عدد صغير من الناخبين في عدد قليل من الولايات الرئيسية.

في عام 2020، حول جو بايدن حفنة من الولايات من اللون الأحمر إلى اللون الأزرق ليهزم الرئيس آنذاك دونالد ترامب. كان الفارق بين النصر والهزيمة ضئيلا بين الناخبين في تلك الولايات.

وفي عام 2024، قد تكون الهوامش الصغيرة في هذه الولايات القليلة هي التي تشكل الفارق مرة أخرى بين رئاسة ولاية أخرى لترامب أو فوز نائب الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية.

سيحاول ترامب استعادة تلك الولايات نفسها من الديمقراطيين. يمكن أن تتغير الخريطة أيضًا نظرًا لتغير عدد سكان الولايات المتحدة ويأمل الجانبان في ضم عدد قليل من الولايات إلى عمودهما الخاص. وعلى أية حال، يمكن أن تكون الهوامش قريبة بنفس القدر.

ولكن القول إن عدداً صغيراً من الناخبين "يقرر" مسار الانتخابات يشكل تبسيطاً كبيراً للنظام الأمريكي وكيفية تطوره.

هناك 538 صوتًا من أصوات الهيئة الانتخابية مقسمة بين الولايات الـ50 ومقاطعة كولومبيا. وتحصل كل ولاية على ثلاثة أصوات على الأقل، اعتماداً على حجم تمثيلها في الكونغرس.

أصغر الولايات تحصل على ثلاثة (لديها عضوان في مجلس الشيوخ وعضو واحد في الكونغرس). واشنطن العاصمة تحصل أيضًا على ثلاثة. الولايات الأكثر اكتظاظا بالسكان تحصل على أكثر من ذلك بكثير. تحصل ولاية كاليفورنيا على 54 صوتًا انتخابيًا (لها عضوان في مجلس الشيوخ و52 في مجلس النواب). تكساس لديها 40، فلوريدا لديها 30، نيويورك لديها 28 وهكذا.

الفائز هو المرشح الذي يحصل على 270 صوتًا انتخابيًا أو أكثر. إذا لم يحصل أي مرشح على 270 صوتا انتخابيا، يختار مجلس النواب الفائز من بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات الهيئة الانتخابية.

تم تحديد 12 ولاية بنسبة 5 نقاط مئوية أو أقل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 أو 2020. في تصنيفات سباق CNN لعام 2024، كانت ولاية ماين هي الولاية الوحيدة من بين هذه الولايات التي تم تصنيفها على أنها تميل لحزب واحد، ولكن يُنظر إلى منطقة واحدة للكونغرس داخل ولاية ماين على أنها تنافسية. ويُنظر إلى الولايات الـ11 الأخرى على أنها قادرة على المنافسة في انتخابات 2024.

ومن ناحية أخرى، يمكننا أن نتوقع أن تكون الولايات التي كانت الانتخابات السابقة فيها متقاربة هي تلك التي ستكون فيها انتخابات 2024 متقاربة مرة أخرى. وتؤيد الاستطلاعات هذا الافتراض.

بالأرقام الحقيقية، تعادل الهوامش القريبة في تلك الولايات القليلة نسبيًا عددًا صغيرًا جدًا من الناخبين في بلد يزيد عدد سكانه عن 330 مليون نسمة، لكنها ضرورية لأي من المرشحين للوصول إلى عدد أصوات المجمع الانتخابي البالغ 270. بعض هذه الولايات تُحسم بفارق عشرات الآلاف الأصوات. فاز بايدن للديمقراطيين في خمس ولايات في عام 2020 - أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن - حيث خسرت هيلاري كلينتون، بفارق ضئيل للغاية في كثير من الأحيان، في عام 2016. ومن ناحية أخرى، ساهمت فلوريدا، التي كانت ساحة معركة انتخابية لسنوات، أكثر بفوز ترامب في عام 2020.

ستضع الحملات الانتخابية مزيدًا من الاهتمام على أقل من ثلث إجمالي الأصوات الانتخابية التي يعتبرونها قابلة للاستيلاء عليها أو يمكن لأي من الطرفين الفوز بها.

شيء آخر يجب مراعاته هو أنه تمت إعادة تخصيص عدد الأصوات الانتخابية بعد انتخابات 2020 بسبب التعداد السكاني الذي يقتضيه الدستور كل 10 سنوات. وقد حصلت كل من ولايات كارولينا الشمالية وكولورادو وفلوريدا، وهي ساحات منافسة محتملة، على صوت انتخابي. كما حصلت ولاية تكساس، التي طالما أمل الديمقراطيون في أن تصبح ساحة منافسة لكنها تواصل الميل للجمهوريين على الرغم من تغير التركيبة السكانية، على صوتين. وكانت بنسلفانيا وميشيغان من بين الولايات التي خسرت أصوات.

وهذا يعني أيضًا أن عدد سكان هذه الولايات يتغير بمرور الوقت. قد تبدو ساحة المنافسة في عام 2024 مختلفة تمامًا في المستقبل. والولايات التي تبدو مضمونة لأي من الطرفين اليوم قد تصبح ساحات تنافس في المستقبل. على سبيل المثال، مالت ولاية فرجينيا لصالح بايدن بنحو 10 نقاط في عام 2020، لكن بعض استطلاعات الرأي هذا العام أشارت إلى وجود سباق أقرب هناك هذه المرة.

تقوم ولايتا، ماين ونبراسكا، بتوزيع بعض أصواتهما الانتخابية حسب منطقة الكونغرس بدلاً من منحها كلها للفائز في الولاية. ففي عام 2020، على سبيل المثال، فاز بايدن بصوت واحد في نبراسكا، وفاز ترامب بصوت واحد في ولاية ماين. يمكن أن تكون هذه الأصوات الانتخابية الفردية مهمة للغاية في حالة وجود انتخابات متقاربة هذا العام.

والنتيجة النهائية هي أن انتخابات 2024 يمكن أن تقتصر مرة أخرى على عدد قليل نسبيا من الناخبين في عدد قليل نسبيا من الولايات.

ولكن لا تزال هناك أسئلة حول من هم هؤلاء الناخبين الحاسمين. هل هم الناخبون الذين يجعلون معظم الولايات حمراء أو زرقاء بشكل موثوق في معظم الانتخابات؟ هل هن نساء الضواحي اللواتي رفضهن ترامب في عام 2020، أم أنهن أشخاص ليس لديهن شهادة جامعية وقد انتقلن نحو الحزب الجمهوري؟ هل هم ناخبو الأقليات أم النساء الذين شجعتهم أول امرأة ملونة لتكون بهذا القرب من المكتب البيضاوي؟ هل هم الناخبين الأكبر سنا الذين يتجهون نحو الديمقراطيين أم الناخبين الأصغر سنا الذين يعبرون عن اهتمامهم بالجمهوريين؟ هل هم ناخبون أكثر نزاهة ويشاركون فقط في العملية بين الحين والآخر، أم أن الأمر يتعلق بالحزب الذي ينجح في تحفيز أنصاره على المشاركة في الانتخابات مهما كانت الظروف؟

سوف يستغرق الأمر كل ما سبق حتى يفوز أي من المرشحين. ومع ذلك، نظرًا لأن الهوامش في بعض الولايات قد تكون صغيرة جدًا، فإن التحولات التدريجية في تفضيل أو إقبال أي مجموعة أكبر من الناخبين يمكن أن تكون حاسمة.