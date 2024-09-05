أمام قادة أفريقيا.. "خطاب كاسح" لرئيس الصين شمل تعهدات رسمية

(CNN)-- تعهد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، بتقديم دعم مالي بقيمة 50 مليار دولار لأفريقيا، في حين تعهد بزيادة المساعدات العسكرية، وذلك في خطاب شامل أمام الزعماء الأفارقة في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تعزيز العلاقات التي تعتبرها أساسية لمكانتها الصاعدة كقوة عالمية.

قال شي، الخميس، مخاطبا وفود أكثر من 50 دولة أفريقية، إنه يتعين على الصين وإفريقيا حشد شعبيهما معًا ليصبحا "قوة قوية" لتعزيز الجنوب العالمي وكتابة "فصل جديد في السلام والازدهار والتقدم".

وقال الزعيم الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين: "العلاقات الصينية الأفريقية هي في أفضل حالاتها في التاريخ.. وبالنظر إلى المستقبل، أقترح رفع علاقات الصين الثنائية مع جميع الدول الأفريقية، التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية".

كما تعهد شي بشكل منفصل بتقديم 280 مليون دولار أخرى كمساعدات للدول الأفريقية، مقسمة بالتساوي بين المساعدات العسكرية والمساعدات الغذائية.

واجتمع زعماء من بينهم سيريل رامافوسا من جنوب أفريقيا، ووليام روتو من كينيا، وبولا تينوبو من نيجيريا، في العاصمة الصينية هذا الأسبوع لحضور منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي يستمر ثلاثة أيام والذي أشادت به بكين باعتباره أكبر تجمع دبلوماسي لها منذ سنوات.

ويأتي منتدى هذا العام وسط تساؤلات حول اتجاه تلك العلاقات حيث تقوم بكين، القوة الاقتصادية الأجنبية الدافعة في أفريقيا منذ فترة طويلة، بإعادة ضبط علاقاتها الاقتصادية الواسعة مع القارة، بينما تعمل القوى الكبرى الأخرى على تكثيف جهودها الخاصة لإشراك أفريقيا.