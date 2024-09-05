(CNN)-- قدم ائتلاف من المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك شبكة CNN، التماسًا إلى محكمة في ولاية نيفادا لفتح الإجراءات السرية المحيطة بمعركة قانونية حول مستقبل الإمبراطورية الإعلامية للملياردير، روبرت مردوخ.

وعائلة مردوخ، المشهورة بقيادة واحدة من الإمبراطوريات الإعلامية الأكثر تأثيرًا في العالم والتي تشمل فوكس نيوز ووول ستريت جورنال ومنافذ في أستراليا والمملكة المتحدة، تخوض معركة قضائية سرية حول الخلافة والسيطرة على مستقبل الشركة العائلية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في يوليو نقلاً عن وثائق المحكمة.

ووفقا للتقرير، قدم مردوخ، البالغ من العمر 93 عاما، التماسا في أواخر العام الماضي لتعديل صندوق الأسرة غير القابل للتعديل والذي كان من شأنه أن يمنح حصص تصويت متساوية لأبناء مردوخ الأربعة، وبدلا من ذلك، أراد مردوخ منح السيطرة الحصرية لابنه الأكبر وخليفته المختار، لاتشلان، وفقا لصحيفة التايمز.

لاتشلان، الذي هو أكثر انحيازًا سياسيًا لآراء والده المحافظة من إخوته، تولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة فوكس كوربوريشن ونيوز كوربوريشن في سبتمبر الماضي. نقلاً عن وثائق المحكمة، التي لم تطلع عليها CNN بشكل مستقل، وذكرت صحيفة التايمز أن مردوخ شعر أن تسليم لاتشلان السيطرة على الشركات الإعلامية التي أسسها من شأنه أن يحمي قيمتها بشكل أفضل بعد وفاته من خلال الحفاظ على توجهها التحريري اليميني.

وقدمت صحيفة نيويورك تايمز، ووكالة أسوشيتد برس، والإذاعة الوطنية العامة، وواشنطن بوست، ورويترز، وCNN طلبًا، الأربعاء، في المحكمة الجزئية القضائية الثانية في ولاية نيفادا لنشر مسار الإجراءات، وذلك اعتراضًا على إغلاق القضية على نطاق واسع لدرجة أنها لا تظهر حتى في أي جدول أعمال للمحكمة.