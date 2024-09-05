أرقام ومقارنات لفهم مدى خطورة حوادث إطلاق النار بالمدارس الأمريكية

(CNN)-- كان حادث إطلاق النار في ويندر، جورجيا، الحادث المدرسي الـ45 حتى الآن في عام 2024، وفقًا لتحليلCNN.

من بين ما لا يقل عن 45 حادث إطلاق نار في المدارس هذا العام، تم الإبلاغ عن 32 حادثًا في مدارس K-12 (المدارس الابتدائية والثانوية) و13 حادثًا في الجامعات والكليات.

إطلاق النار الذي وقع، الأربعاء، هو الأكثر دموية حتى الآن هذا العام، وهو واحد من 11 حادث إطلاق نار في المدارس أسفر عن مقتل أربعة أشخاص أو أكثر منذ عام 2008، عندما بدأت شبكة CNN لأول مرة في تتبع حوادث إطلاق النار في المدارس. وقعت ثمانية من هذه الحوادث في حرم المدارس من الروضة إلى الصف الثاني عشر، وكانت الثلاثة الأخرى في حرم الكليات/ الجامعات.

في العام الماضي، وقع 82 حادث إطلاق نار في المدارس الأمريكية، وهو رقم قياسي منذ عام 2008 على الأقل حسب بدأ تحليل CNN. من تلك الحوادث في عام 2023، تم الإبلاغ عن 52 حادثًا في مدارس من الروضة إلى الصف الثاني عشر و30 حادثًا في الجامعات والكليات.

تُعرِّف شبكة CNN حوادث إطلاق النار في المدارس بأنها حوادث إطلاق نار تتضمن إطلاق النار على شخص واحد على الأقل، باستثناء مطلق النار. ويجب أن يحدث إطلاق النار أيضًا على ممتلكات المدرسة، والتي تشمل، على سبيل المثال، ولكن لا يقتصر الأمر على المباني والحقول والأماكن والملاعب والحافلات.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه حوادث إطلاق النار في المدارس حتى الآن هذا العام مقارنة بنفس الفترة في السنوات الماضية.