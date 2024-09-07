مديرا الاستخبارات الأمريكية والبريطانية يظهران علنا معا لأول مرة

(CNN)-- ظهر مدير جهاز الاستخبارات البريطانية MI6، ريتشارد مور، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، بيل بيرنز بشكل علني معا لأول مرة، خلال فعالية أُقيمت في لندن، السبت.

وشارك مور وبيرنز في مناقشة حول السياسة الخارجية في مهرجان "فاينانشال تايمز ويك إند" في كينوود.

وتدير المناقشة رئيسة تحرير صحيفة "فاينانشال تايمز" رولا خلف.

ورحبت خلف بمور وبيرنز على المسرح فيما أسمته "جلسة غامضة".

وقال بيرنز خلال المناقشة: "هذه لحظة أصبحت فيها هذه الشراكات أكثر أهمية من أي وقت مضى في عالم معقد للغاية ومتنازع عليه".

وأضاف بيرنز: "لا أعتقد أن هناك مثالا أفضل لأهمية شراكتنا من الفترة التي سبقت الحرب في أوكرانيا".

ومن جانبه، قال مور: "سنشارك مع بعضنا البعض أكثر مما نفعل مع أي جهة أخرى".

وقال بيرنز أنه لا يوجد دليل مباشر على تقديم الأسلحة والذخائر من الصين إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

وأردف موضحا: "لا أعتقد أن أيا منا يرى دليلا مباشرا اليوم، حيث نجلس هنا بشأن توريد الأسلحة والذخائر من الصين إلى روسيا لاستخدامها في المجهود الحربي في أوكرانيا".

وأشار بيرنز: "لكننا نرى الكثير من الأشياء الأقل من ذلك، كما قال ريتشارد، من حيث العناصر ذات الاستخدام المزدوج، وهي من الأمور التي مكنت (الرئيس الروسي فلادمير) بوتين على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية أو نحو ذلك من إعادة بناء قاعدته الصناعية الدفاعية بشكل كبير. بما يشكل خطرا حقيقيا".

وأكد بيرنز: "هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بذلك علنا، نحن الاثنان، لكننا في الواقع أجرينا نفس النوع من المحادثات أمام كل من القوى العاملة لدينا في لانجلي وكذلك في لندن. لأنني أعتقد أن شراكتنا مهمة للغاية لبلدينا".