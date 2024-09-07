ديك تشيني يكشف لمن سيصوت بين ترامب وهاريس ويوجه تحذيرا جديا

كل ما قد تحتاج معرفته عن الانتخابات الأمريكية النصفية 2022

عام على الانتخابات الأمريكية.. هذا ما حدث داخل قاعة الكونغرس بعد محاولة انقلاب ترامب

(CNN)-- قال نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، ديك تشيني، الجمعة، إنه سيصوت للديموقراطية كامالا هاريس على حساب نظيرها الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية المزمع عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني، محذرا من أن الرئيس السابق "لا يمكن الوثوق به في السلطة مرة أخرى".

وقال تشيني في بيان: "في تاريخ أمتنا الممتد 248 عاما، لم يكن هناك أي فرد يشكل تهديدا أكبر لجمهوريتنا من دونالد ترامب.. لقد حاول سرقة الانتخابات الأخيرة بالكذب والعنف ليبقى في السلطة بعد أن رفضه الناخبون.. ولا يمكن الوثوق به في السلطة مرة أخرى".

ووفقًا لبيان صادر عن رئيسة الحملة الانتخابية لهاريس، جين أومالي ديلون، فإن المرشحة الديمقراطية كانت فخورة بتلقي دعم تشيني و"تحترم بشدة شجاعته في وضع الوطن فوق الحزب".

وأكدت ابنة تشيني والنائب السابقة عن ولاية وايومنغ، ليز تشيني، أن والدها سيصوت لصالح البطاقة الديمقراطية خلال تصريحاته في مهرجان تكساس تريبيون في أوستن بتكساس، وسبق أن أعلنت عضوة الكونغرس الجمهورية السابقة أنها ستصوت لهاريس، مشيرة إلى "الخطر الذي يشكله دونالد ترامب".

وفي تصريحات، الجمعة، أطلقت ليز تشيني سيلاً من الانتقادات ضد مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، واصفة ترامب بأنه "إنسان فاسد"، ووصفته هو ونائبه، سناتور أوهايو جي دي فانس، بـ"الخنزير الكاره للنساء".