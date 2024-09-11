(CNN)-- السباق نحو يوم الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني قد بدأ. في أعقاب انعقاد أول مناظرة بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائب الرئيس كامالا هاريس وجهاً لوجه في فيلادلفيا.

سيبدأ التصويت المبكر في سبتمبر. كان من المفترض أن تكون ولاية كارولينا الشمالية أول ولاية ترسل بطاقات الاقتراع عبر البريد، في 6 سبتمبر/ أيلول، لكن الخلاف حول ما إذا كان روبرت إف كينيدي جونيور يمكنه إزالة اسمه من بطاقة الاقتراع قد تسبب في تأخير. وعلق كينيدي محاولته الرئاسية المستقلة في أغسطس/ آب وأيد ترامب.

تبدأ الولايات الأخرى في إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد في وقت لاحق من الشهر. لدى الناخبين في معظم أنحاء البلاد خيار طلب الاقتراع عبر البريد، وسيحصل الناخبون في ثماني من تلك الولايات وواشنطن العاصمة على بطاقة اقتراع عبر البريد تلقائيًا. تتطلب الولايات الأخرى عذرًا لإجراء بطاقات الاقتراع عبر البريد.

يبدأ شهر أكتوبر بمناظرة المرشحين لمنصبي نائب الرئيس، بين فانس وولز، والتي تستضيفها شبكة CBS.

ورغم أن يوم الانتخابات لن يأتي حتى 5 نوفمبر، إلا أن معظم الولايات تسمح بنوع من التصويت المبكر، إما عن طريق البريد أو شخصيًا، وستبدأ هذه العملية بشكل متسارع في أكتوبر.



