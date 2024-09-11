ترامب: المهاجرون يسرقون الكلاب والقطط ويأكلونها.. ما صحة هذا الزعم؟

(CNN)-- كرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ادعاء كاذبا، الثلاثاء، خلال أول مناظرة رئاسية تجمعه بمنافسته نائب الرئيس كامالا هاريس، التي بثتها شبكة ABC، بأن المهاجرين الهايتيين في مدينة سبرينغفيلد بولاية أوهايو "يسرقون الكلاب والقطط ويأكلونها".

وقال ترامب: "في سبرينغفيلد، يأكلون الكلاب، والأشخاص الذين يأتون، يأكلون القطط، إنهم يأكلون الحيوانات الأليفة للأشخاص الذين يعيشون هناك".

وروج لهذا الزعم العديد من الجمهوريين البارزين في الأسبوع الماضي، بما في ذلك المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس السيناتور جيه دي فانس.

ولكن الحقائق تؤكد أن ما زعمه ترامب غير صحيح.

حيث قالت مدينة سبرينغفيلد والشرطة المحلية إنهما لم يريا أي دليل على هذا الادعاء، والذي يبدو أنه جاء من منشور على فيسبوك لشخص يدعي أنه من السكان ما قال إنه قصة عن صديقة ابنة جارهم.

وفي تصريح لشبكة CNN ، الاثنين، قال متحدث باسم مدينة سبرينغفيلد: "لم تكن هناك تقارير موثوقة أو ادعاءات محددة بشأن تعرض الحيوانات الأليفة للأذى أو الإصابة أو الإساءة من قبل المهاجرين".

وذكرت صحيفة "سبرينغفيلد نيوز صن" أن "قسم شرطة سبرينغفيلد قال صباح الاثنين إنه لم يتلق أي تقارير تتعلق بسرقة الحيوانات الأليفة وأكلها".

واعترف فانس على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، بأنه "من المحتمل أن الشائعات التي سمعها من السكان المحليين كاذبة".