مع إسكات الميكروفونات.. تعبيرات وجه هاريس تكشف انطباعها عن حديث ترامب

(CNN)-- بدت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس غير مصدقة لإجابات الرئيس السابق دونالد ترامب حول الصين خلال المناظرة الرئاسية الأولى بينهما التي تبثها شبكة ABC، الثلاثاء، حيث رفعت حاجبيها وخفضت ذقنها وقالت "هذا ليس صحيحا" لإجابته.

وبعد أن قال ترامب إن الصين "اشترت رقائقها من تايوان"، أبقت هاريس فمها مفتوحا وهزت رأسها بينما قال ترامب إنها تبنت بعض سياساته.

وعندما وصفها ترامب بأنها "ماركسية"، رفعت هاريس حاجبيها وأمالت رأسها للخلف، وعندما أشار إلى والد هاريس بأنه ماركسي، وضعت يدها على ذقنها كأنها تفكر في حديثه.

يذكر أن حملة هاريس طالبت بعدم كتم الميكروفونات أثناء المناظرة لكنها لم تنجح.