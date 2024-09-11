ما رد فعل حملتي ترامب وهاريس بشأن المناظرة الرئاسية؟

(CNN)-- تباين رد فعل حملتي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس بشأن أول مناظرة رئاسية بثتها شبكة ABC تجمع ترامب بهاريس.

وحاولت حملة ترامب إعلان النصر قبل نهاية المناظرة حيث زعم مستشارا ترامب الرئيسيان كريس لاسيفيتا وسوزي وايلز أن أداءه كان "رائعًا" وأنه طرح "رؤية جريئة لأمريكا".

وقال وايلز ولاسيفيتا، في بيان صحفي: "لقد رأينا الرئيس ترامب يعرض رؤيته الجريئة لأمريكا وكيف سيستمر في البناء على نجاحات ولايته الأولى من خلال تعزيز الاقتصاد وتأمين الحدود ومنع الجريمة من تدمير المجتمعات في البلاد".

ووصف البيان رؤية نائب الرئيس هاريس لأمريكا بأنها "تذكير مظلم بالسياسات الحكومية القمعية الكبيرة لجو بايدن والتي تريد الاستمرار فيها".

في المقابل، دعت حملة هاريس إلى مناظرة أخرى، بعد لحظات من انتهاء تلك المناظرة.

وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة هاريس: "تحت الأضواء الساطعة، تمكن الشعب الأمريكي من رؤية الاختيار الذي سيواجهه هذا الخريف في صناديق الاقتراع: بين المضي قدمًا مع كامالا هاريس، أو التراجع مع ترامب، هذا ما رأوه الليلة وما يجب أن يروه في مناظرة ثانية في أكتوبر/ تشرين الأول، نائب الرئيس هاريس مستعدة لمناظرة ثانية. هل دونالد ترامب؟".