يواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، منافسته نائب الرئيس، كامالا هاريس، في المناظرة الرئاسية التي تبثها شبكة ABC من فيلادلفيا، ووصفت هاريس تصرحيات ترامب بأنها ستكون "مجموعة من الأكاذيب والمظالم والشتائم".

قال ترامب خلال المناظرة بعد سؤال عن الاقتصاد الأمريكي: "لقد أنشأت أحد أعظم الاقتصادات في تاريخ بلادنا، وسأفعل ذلك مرة أخرى، بل وأفضل".

وردت هاريس قائلة: "دعنا نتحدث عما تركه لنا دونالد ترامب. ترك لنا دونالد ترامب أسوأ بطالة منذ "الكساد الأعظم". ترك لنا دونالد ترامب أسوأ وباء للصحة العامة منذ قرن. ترك لنا دونالد ترامب أسوأ هجوم على ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية. وما فعلناه هو تنظيف فوضى دونالد ترامب. ما فعلناه وما أعتزم فعله هو البناء على ما نعرفه أنه تطلعات وآمال الشعب الأمريكي".

وأضافت: "سأخبركم جميعًا في هذه المناظرة الليلة، ستسمعون لمجموعة من الأكاذيب والمظالم والشتائم. إن ما ستسمعونه الليلة هو خطة مفصلة وخطيرة تسمى "مشروع 2025"، والتي يعتزم الرئيس السابق تنفيذها إذا انتُخب مرة أخرى".