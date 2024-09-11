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تسوية الحرب الروسية بأوكرانيا في 24 ساعة.. ماذا قال ترامب بمناظرة هاريس؟

العالم
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المناظرة الرئاسية.. هاريس عن تصريحات ترامب: "ستسمعون مجموعة من الأكاذيب والمظالم والشتائم"
01:23
المناظرة الرئاسية.. هاريس عن تصريحات ترامب: "ستسمعون مجموعة من الأكاذيب والمظالم والشتائم"

(CNN)-- زعم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه قادر على "تسوية" حرب روسيا في أوكرانيا في غضون 24 ساعة إذا تم انتخابه مرة أخرى لمنصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وعندما سأله المذيع، ديفيد موير، في المناظرة الرئاسية التي تبثها شبكة ABC،  الثلاثاء،عن كيفية إنهاء الحرب وإذا كان يريد أن تفوز أوكرانيا بالحرب، أجاب ترامب: "أريد أن تتوقف الحرب... أن لا يُقتل الملايين من الناس"، مضيفًا أنه يعتقد أن إدارة بايدن لم تطلب من الناتو استثمار المزيد في الحرب.

وأضاف ترامب: “بايدن وأنت (في إشارة إلى نائب الرئيس كامالا هاريس) ليس لديكما الشجاعة لمطالبة أوروبا كما فعلت مع الناتو”، مضيفا أنه يجب إجبارهما على "التسوية".

وتابع: "مع ذلك، أريد إنهاء الحرب"، ومضى بالقول إن لديه علاقة جيدة مع كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واكد: "سأقوم بتسوية الأمر حتى قبل أن أصبح رئيساً".

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