(CNN) -- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين الخميس إن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا هو مسألة تحدد ما إذا كانت دول الناتو ستشارك بشكل مباشر في الصراع العسكري.

وذكر بوتين أنه إذا قررت الدول الغربية السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحتها بعيدة المدى، فإن "هذا سيعني أن دول الناتو - الولايات المتحدة والدول الأوروبية – ستكون في حالة حرب مع روسيا".

وأردف قائلا إنه إذا حدث هذا الأمر فإنه يحق لروسيا أن تقرر طريقة الرد على التغير الذي طرأ على الصراع في حينها.

من جانبه، واصل وزير الدفاع لويد أوستن مقاومة دعوات أوكرانيا للموافقة على استخدام القدرة الهجومية بعيدة المدى داخل روسيا الجمعة، مكررًا أنه لا توجد "نوعية أسلحة واحدة" قادرة على تغيير قواعد اللعبة في ساحة المعركة.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي: "لقد أجرينا هذا النقاش حول الدبابات، وكان لدينا هذا النقاش حول القدرات الأخرى، وفي كل مرة نشير إلى أن الأمر ليس مجرد شيء واحد، بل هو مزيج من القدرات وكيفية دمج تلك القدرات لتحقيق الأهداف".