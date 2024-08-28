(CNN)— ألقت محللة الشؤون العالمية في شبكة CNN، كيمبرلي دوزير، الضوء على الفضول لمعرفة سبب عدم رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الصامت على التوغل الأوكراني الذي يهدد مدينة كورسك الروسية، مقدمة إجابات محتملة على ذلك.

وقالت دوزير في مقابلة على CNN: "الأمر المثير للاهتمام هو أن الرد الروسي الصامت ليس فقط أنهم لا يدفعون الأوكرانيين للخلف ولكن أيضا يبدو أنهم غير قادرين على وقف تقدمهم هو أمر أثار فضولي، لأنه بشكل عام الأمر أشبه بلعبة شطرنج حيث يقوم الخصم بخطوة والآخر يرد.."

وتابعت: "الروس غالبا بطيؤون في الرد داخل ساحة المعركة، ولكن ذلك يجعلني أفكر إن كان بوتين نظر إلى الوضع وقال إن كورسك قد تكون الدافع الذي يستخدم لتحفيز الشعلب الروسي، وعندما تتحدث مع عدة خبراء بالشأن الروسي في الحكومة الأمريكية فإنهم يقولون إن بوتين لم يكن جديا في نيته الفوز بالحرب الأوكرانية وإذا كان جادا فإنه سيدفع بشعبه كاملا للتجنيد والتعبئة.."

وأضافت: "لم يفعل بوتين هذا (التعبئة العامة للشعب الروسي)، والسبب في ذلك قد يكون أن الرأي الشعبي العام قد يقف في وجهه إلا إذا شعر الروس بالخطر وهجوم كورسك يشعرهم بأنهم مهددون".