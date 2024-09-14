زواج مثليي الجنس كان رائجًا في آسيا.. ليس بعد الآن

(CNN)-- تموجت أعلام قوس قزح في مهب الريح بينما كان الأزواج المثليون والمثليات يسيرون جنبًا إلى جنب في ممر مؤقت في منطقة سيام للتسوق المزدحمة في بانكوك، وكان مجلس الشيوخ التايلاندي قد أقر مشروع قانون المساواة في الزواج، وكان مجتمع LGBTQ+ المحلي في حالة مزاجية للاحتفال.

في حين أن الاحتفالات كانت تشريعات رمزية لحفلات الزفاف من نفس الجنس، إلا أن الشيء الحقيقي يمكن أن يكون قاب قوسين أو أدنى.

وقال أحد سكان بانكوك، بوكبونج جيتجاياي لشبكة CNN في يوم إقرار مشروع القانون: "عندما كنت صغيراً، قال الناس إن الأشخاص مثلنا لا يمكنهم تكوين أسرة، ولا يمكنهم إنجاب أطفال، لذا كان الزواج مستحيلاً".

وقال بوكبونغ، ​​الذي لا يطيق الانتظار حتى يتزوج من شريكه واتيت بنجامونكولشاي: "الآن أستطيع أن أقول بحرية إنني مثلي الجنس".

ولا يزال القانون، الذي تم إقراره في يونيو/حزيران، يتطلب موافقة الملك، ولكن من المتوقع ذلك قريبًا، مما يمهد الطريق أمام تايلاند لتصبح أول ولاية قضائية في جنوب شرق آسيا تقنن زواج المثليين، والثالثة في آسيا بعد تايوان في عام 2019. ونيبال العام الماضي.

لكن موجة التقدم الأخيرة في مجال المساواة في الزواج في آسيا يمكن أن تتوقف عند هذا الحد، مع عدم احتمال أن تحذو أي حكومة أخرى في المنطقة حذوها في أي وقت قريب.