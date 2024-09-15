إطلاق نار بالقرب من مكان تواجد ترامب.. والخدمة السرية تعلق

(CNN)-- قالت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، الأحد، إن الرئيس الأمريكي "آمن بعد إطلاق النار في محيطه".

وقال المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ، في بيان: "الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق النار في محيطه. لا توجد تفاصيل أخرى في هذا الوقت".

وقال جهاز الخدمة السرية إنه يحقق في حادث يتعلق بالرئيس السابق دونالد ترامب، بالاشتراك مع مكتب عمدة مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا، وفقًا لمنشور على منصة إكس.

كان الرئيس السابق دونالد ترامب يلعب الغولف في نادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش عند إطلاق النار. وتم إغلاق الملعب على الفور، وفقًا لمصدر مطلع.