مذيع CNN يشعل تفاعلا بانتقاد كامالا هاريس بفيديو مجتزأ عن مناظرة ترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مذيع CNN، جيك تابر، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بأعقاب تعليق انتقد فيه أداء المرشحة الديمقراطية بسباق الرئاسة الأمريكية 2024، كامالا هاريس، في المناظرة أمام منافسها الجمهوري، دونالد ترامب.

تابر في مقطع الفيديو المتداول كاملا ضمن برنامج "ذا ليد" على شبكة CNN كان قد وجه انتقادات لكلا المرشحين وإجاباتهما في عدد من القضايا إلا أن نشطاء اختاروا أخذ الجزء المتعلق بانتقاد هاريس وأداءها وأنها تفادت الإجابة على أسئلة مهمة تتعلق بالقضايا الاقتصادية وكيف ستحسن الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة إذا ما انتخبت رئيسا وكذلك تفاديها الإجابة على سؤال حول قضية الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية للبلاد.

ويذكر أن الناخبين المسجلون الذين شاهدوا مناظرة هاريس وترامب، فجر الأربعاء الماضي انقسموا حول أي مرشح يفهم بشكل أفضل المشكلات التي تواجه الأشخاص مثلهم، وفقًا لاستطلاع شبكة CNN لمراقبي المناظرة أجرته SSRS، حيث قال 44٪ أن هاريس تفعل ذلك، بينما اختار 40٪ ترامب.

ويمثل هذا تحولا لصالح هاريس عما كان عليه قبل المناظرة، عندما قال 43% إن ترامب لديه فهم أفضل لمشاكلهم بينما قال 39% إن هاريس تفهم ذلك، لكن الناخبين الذين شاركوا في التصويت يمنحون ترامب أفضلية قدرها 20 نقطة على هاريس بعد المناظرة حول التعامل مع الاقتصاد، بنسبة 55% إلى 35% - وهو هامش أوسع قليلاً مما كان عليه قبل اعتلائهما المسرح في فيلادلفيا، وتعكس نتائج الاستطلاع، آراء المناظرة فقط بين الناخبين الذين تابعوها، ولا تمثل آراء جمهور الناخبين الكامل. في حين كان مراقبو المناظرة في الاستطلاع أكثر ميلاً للحزب الجمهوري بنسبة 6 نقاط من الانحياز للديمقراطيين، مما يجعل الجمهور أكثر ميلاً للحزب الجمهوري بحوالي 4 نقاط مئوية من جميع الناخبين المسجلين على المستوى الوطني.