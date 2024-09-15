خريطة توضح انتشار زواج مثليي الجنس في العالم.. إليكم الدول والقوانين

هونغ كونغ (CNN) – تايلاند ستصبح أول ولاية قضائية في جنوب شرق آسيا تشرع زواج المثليين، والثالثة في آسيا بعد تايوان في عام 2019 ونيبال العام الماضي. بعد أن أقر مجلس الشيوخ التايلاندي للتو مشروع قانون المساواة في الزواج.

لا يزال القانون، الذي تم إقراره في يونيو/ حزيران، يتطلب موافقة الملك، ولكن من المتوقع أن يتم ذلك قريبًا، مما يمهد الطريق أمام تايلاند لتصبح أول ولاية قضائية في جنوب شرق آسيا تشرع زواج المثليين، والثالثة في آسيا بعد تايوان في عام 2019 ونيبال العام الماضي.

لكن موجة التقدم الأخيرة في مجال المساواة في الزواج في آسيا قد تتوقف عند هذا الحد، حيث لا يبدو من المرجح أن تحذو أي حكومة أخرى في المنطقة حذوها في أي وقت قريب.

وقالت الأستاذة المساعدة لدراسات النوع الاجتماعي في الجامعة الصينية في هونج كونج، سوين ييو تونج لشبكة CNN: "الحقيقة هي أن العديد من الحكومات لا تتحرك بشكل استباقي مثل الحكومة في تايلاند".

وفقًا لمركز بيو للأبحاث، تعترف أكثر من 30 ولاية قضائية في جميع أنحاء العالم الآن بزواج المثليين. ومنذ إقرار أول قانون لزواج المثليين في هولندا عام 2001، تم إحراز تقدم في الغالب في أوروبا والأمريكتين وأستراليا.

وعلى الجانب الآخر من حدود تايلاند، تعد المثلية الجنسية غير قانونية في ميانمار وماليزيا. كما توجد حظر أيضًا في سريلانكا وبروناي وبنغلاديش وإقليم آتشيه المحافظ للغاية في إندونيسيا. وتتراوح العقوبات القصوى من فترات السجن الطويلة إلى الضرب بالعصا، وفقًا لمؤسسة Human Dignity Trust، وهي هيئة مقرها المملكة المتحدة تدعم التقاضي الاستراتيجي في جميع أنحاء العالم ضد القوانين التي تتحيز ضد مجتمع المثليين.

إليكم الخريطة أعلاه للدول التي قننت زواج المثليين.