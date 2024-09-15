واشنطن (CNN) – أشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى انفتاح جديد في السماح لأوكرانيا بإطلاق الصواريخ التي قدمها الغرب على أهداف في عمق روسيا، وخطط لمناقشة الأمر مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد في البيت الأبيض.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لا يتوقعون أن يوقع بايدن على الفور على السماح بإطلاق أنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية المقدمة من الولايات المتحدة – والمعروفة باسم ATACMS – على أهداف داخل روسيا بعيدًا عن الحدود الأوكرانية.

ولكن مثل الولايات المتحدة، أرسلت المملكة المتحدة صواريخ ستورم شادو بعيدة المدى إلى كييف. ويقتصر استخدامها، إلى جانب استخدام أسلحة مماثلة من فرنسا، حاليًا على داخل أوكرانيا، وأي تغيير سيتطلب موافقة الولايات المتحدة.

ولطالما قاوم الرئيس دعوات المسؤولين الأوكرانيين لتخفيف القيود على الأسلحة. ولكن مع استمرار الحرب، وبينما تراقب الولايات المتحدة بقلق متزايد قيام إيران بتزويد روسيا بالصواريخ الباليستية، تجري مناقشات مكثفة في البيت الأبيض حول التغيير المحتمل.

وقال بايدن ردا على سؤال هذا الأسبوع عما إذا كان سيسمح للصواريخ بعيدة المدى المقدمة من الغرب باستهداف مواقع عسكرية مثل المطارات وقاذفات الصواريخ وخزانات الوقود ومستودعات الذخيرة داخل روسيا: "نحن نعمل على حل ذلك الآن".

إليكم بالخريطة أعلاه مدى نطاق منظومتي الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى ATACMS و HIMARS داخل روسيا.