(CNN)-- قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يحقق في "ما يبدو أنه محاولة اغتيال للرئيس السابق ترامب".

اعتقلت الشرطة المحلية مشتبهًا به، بعد إطلاق أعيرة نارية على ملعب ترامب للغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

كان ترامب بين الحفرتين الخامسة والسادسة في الملعب، وكان المشتبه به على بعد عدة حفر، وفقًا لمصادر.

وقال مصدر مطلع على الأمر لشبكة CNN إن الرئيس الأمريكي السابق كان يتحرك بين الحفرتين الخامسة والسادسة عندما وقع الحادث.

وقال مصدران في سلطات إنفاذ القانون إن المشتبه به الذي تعامل معه جهاز الخدمة السرية كان متقدمًا بعدد من الحفر على الرئيس السابق.

وأضاف المصدر أن جهاز الخدمة السرية أطلق النار على المشتبه به كإجراء وقائي.

وأشار مصدر مطلع لـ CNN إن ترامب كان يلعب الغولف مع المتبرع ستيف ويتكوف عندما وقع الحادث.

وقال قائد شرطة مقاطعة مارتن، ويليام سنايدر، الأحد، إن الرجل الذي تم احتجازه بعد إطلاق أعيرة نارية في ملعب ترامب للغولف كان "هادئًا نسبيًا" عند احتجازه.

وأضاف سنايدر: "لم يكن يُظهر الكثير من المشاعر. ولم يسأل قط".

وأشار سنايدر إلى أن المشتبه به، الذي لم يُذكر اسمه، لم يكن مسلحًا عندما أخرجه مسؤولو إنفاذ القانون من السيارة، ولم تفتش وكالته السيارة.

وأفاد سنايدر أن مكتب قائد الشرطة سيأخذ السيارة إلى حجز مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي سيتولى التحقيق، جنبًا إلى جنب مع مكتب قائد شرطة مقاطعة بالم بيتش وجهاز الخدمة السرية الأمريكي.

وقال قائد شرطة مارتن إن وكالته "ملأت" الطريق السريع 95، وأغلقت مساحة كبيرة من الطريق السريع قبل أن توقف السيارة المشتبه بها بأمان في النهاية.

وتابع سنايدر: "لدي فهم واضح من المحققين أننا بالفعل لدينا المشتبه به الذي يبحثون عنه في مقاطعة بالم بيتش".