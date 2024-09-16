الانتخابات الأمريكية 2024الانتخابات الأمريكية 2024

محاولة اغتيال ترامب المحتملة.. هكذا علقت كامالا هاريس

العالم
نشر
دقيقة قراءة
محاولة اغتيال ترامب المحتملة.. هكذا علقت كامالا هاريس
Credit: SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

(CNN) – قالت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إنها "منزعجة" وتدين "العنف السياسي" بعد محاولة الاغتيال المحتملة للرئيس السابق دونالد ترامب الأحد.

قد يهمك أيضاً

مصادر: مسؤولون أمريكيون أطلعوا حملة ترامب على معلومات جديدة حول خطط إيرانية لمهاجمته

وذكرت هاريس في بيان نشره البيت الأبيض مساء الأحد: "أشعر بانزعاج بالغ إزاء محاولة الاغتيال المحتملة للرئيس السابق ترامب اليوم. وبينما نجمع الحقائق، سأكون واضحة: إنني أدين العنف السياسي. ويجب علينا جميعا أن نقوم بدورنا لضمان ألا يؤدي هذا الحادث إلى مزيد من العنف". 

وأردفت هاريس: "أنا ممتنة لأن الرئيس السابق ترامب آمن. وأشيد بالخدمة السرية الأمريكية وشركاء إنفاذ القانون على يقظتهم". 

وختمت نائب الرئيس بالقول: "وكما قال الرئيس بايدن، ستضمن إدارتنا أن لدى الخدمة السرية كل الموارد والقدرة والتدابير الوقائية اللازمة لتنفيذ مهمتها الحاسمة". 

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.