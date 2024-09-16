(CNN)-- أطلع مسؤولون استخباراتيون أمريكيون حملة دونالد ترامب مؤخرًا على مؤشرات جديدة على أن إيران تخطط لتصعيد الهجمات على الرئيس السابق ومن حوله، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر لشبكة CNN.

في هذه المرحلة، لا يوجد ما يشير إلى أن المعلومات الاستخباراتية مرتبطة بمحاولة الاغتيال الثانية الواضحة ضد ترامب الأحد، حسبما ذكرت المصادر. كان الإيجاز الاستخباراتي الذي تم تقديمه في الأيام الأخيرة يتعلق بهجمات محتملة على الأمن المادي والسيبراني، مما أضاف إلى التهديد الأمني ​​المرتفع بشكل عام ضد ترامب.

ذكرت شبكة CNN سابقًا أن السلطات حصلت على معلومات استخباراتية حول مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب في الأسابيع التي سبقت محاولة اغتيال الرئيس السابق في تجمع انتخابي في بنسلفانيا في يوليو/تموز. لم يكن هناك ما يشير إلى أن توماس ماثيو كروكس، القاتل المحتمل الذي قُتل بالرصاص في ذلك اليوم، كان مرتبطًا بالمؤامرة.

بشكل منفصل، خلصت الحكومة الأمريكية إلى أن الحكومة الإيرانية تقف وراء عملية اختراق وتسريب تستهدف حملة ترامب وحاولت أيضًا استهداف حملة بايدن - هاريس.