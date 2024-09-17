ما فحوى اتصال بايدن بترامب بعد محاولة الاغتيال الثانية؟

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع الرئيس السابق دونالد ترامب بعد تعرضه لمحاولة اغتيال للمرة الثانية، الأحد.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض إميلي سيمونز على منصة إكس (تويتر سابقا) إن المحادثة مانت "ودية"، وأعرب بايدن عن ارتياحه لأن ترامب كان آمنًا فيما شكره الرئيس السابق على الاتصال.

ومن جانبه، ذكر دونالد ترامب، في بيان قدمه لشبكة CNN: "لقد أجرينا اتصالا هاتفيا لطيفا للغاية بشأن حماية التي يوفرها جهاز الخدمة السرية".

وكان الجهاز قال إن أحد العملاء أطلق النار على مسلح مشتبه به كان على بعد بضع مئات من الأمتار من الرئيس السابق في نادي ترامب الدولي للغولف.

وتعد هذه المحاولة الثانية لاغتيال دونالد ترامب خلال حوالي شهرين.

وذكر ترامب بعد الحادث أنه آمن ولم يُصب أحد بأذى، وكتب على منصة "تروث سوشال" قائلا: "أود أن أشكر الجميع على اهتمامكم وأمنياتكم الطيبة - لقد كان بالتأكيد يوما مثيرا للاهتمام".

وأضاف: "الأهم من ذلك، أود أن أشكر جهاز الخدمة السرية الأمريكي، ورئيس الشرطة ريك برادشو ومكتبه من الوطنيين الشجعان والمتفانين، وجميع مسؤولي إنفاذ القانون، على العمل الرائع الذي تم إنجازه اليوم في ملعب ترامب الدولي للحفاظ على سلامتي، بصفتي الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة. لقد كان العمل الذي تم إنجازه رائعا للغاية. أنا فخور جدا بكوني أمريكيا".

وكانت الشرطة الأمريكية اعتقلت رجلا يدعى ريان ويسلي روث.